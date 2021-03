O Liverpool continua em crise.



Os «reds» perderam esta quinta-feira contra o Chelsea (0-1) e sofreram a quinta derrota consecutiva em Anfield, um registo sem precedentes na história do clube.



O conjunto de Klopp foi uma sombra de si próprio. Sem chama e sem ideias para um Chelsea que começa a sentir o efeito Tuchel. Os blues foram superiores durante toda a partida e dispuseram das melhores ocasiões para abrir o marcador. Já depois de Werner ter marcado um golo, anulado mais tarde pelo VAR, os londrinos chegaram ao golo por Mount. Foi, de resto, um trabalho fantástico do inglês: fugiu pela esquerda, bateu Fabinho no um contra um e finalizou com um remate em arco (42m).



A única jogada de perigo do Liverpool foi inventada por Salah, mas Mané falhou a bola na marca de penálti. A segunda parte foi fraca, ainda assim valeu pelo regresso de Diogo Jota que rendeu o egipcío - saiu visivelmente desagradado.



No entanto, nem o português trouxe alegria ao futebol dos campeões ingleses. Depois de mais de 80 minutos sem rematar à baliza de Mendy, Firmino ameaçou a igualdade. Seria injusto face ao que o Liverpool não jogou.



Com esta vitória o Chelsea subiu provisoriamente ao quarto da Premier League enquanto o Liverpool é, nesta altura, é sétimo classificado.



O golo de Mount: