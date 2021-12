O Arsenal apurou-se para as meias-finais da Taça da Liga inglesa com uma goleada frente ao Sunderland (5-1), no Emirates.



Com Nuno Tavares e Cedric Soares de início, os «gunners» não sentiram dificuldades para bater a equipa da League One, terceiro escalão do futebol inglês. Depois uma bola no ferro, os londrinos inauguraram o marcador por Nketiah aos 17 minutos. Cedric cruzou, Holding cabeceou para defesa incompleta de Burge e o internacional sub-21 inglês desviou com a coxa para o fundo da baliza.



Dez minutos depois, o Arsenal aumentou a vantagem após uma jogada de Cedric Soares. O internacional português fugiu pela direita e serviu Nicolas Pépé para o 2-0. No entanto, o Sunderland foi capaz de assustar o adversário e reduziu numa saída rápida para o ataque por Broadhead, aos 31 minutos.



A segunda parte da equipa de Arteta foi avassaladora. Aos quatro minutos da etapa complementar, Nuno Tavares cruzou da esquerda para o bis de Nketiah. Volvidos nove minutos, o avançado formado no Arsenal chegou ao hat-trick numa jogada sensacional: Pepé fez um túnel a um adversário e serviu o colega marcou de calcanhar.



Com o Sunderland entregue, Arteta ainda estreou a jovem promessa da academia do clube Charlie Patino. O médio ainda foi a tempo de conseguir o primeiro golo pela equipa principal a passe de Pepé.



Noite perfeita para o Arsenal que se torna, assim, no primeiro semifinalista da Taça da Liga inglesa.