O Arsenal recebeu e goleou esta quarta-feira o Norwich, por 4-0, num jogo que marcou a estreia do lateral-direito português pelos gunners. E que estreia: o ex-Sporting fechou as contas do resultado, com o último golo, apontado aos 81 minutos de jogo da 32.ª jornada da Premier League.

O internacional português precisou apenas de quatro minutos de jogo para acertar com a baliza. Entrou aos 77 minutos, com o 3-0 no marcador e, pouco depois, num remate de pé esquerdo, de fora da área, bateu Tim Krul: pelo caminho, a bola sofreu ligeiro desvio num jogador adversário. Foi o retorno à competição, após o último jogo oficial em janeiro, ainda pelo Southampton.

Antes, a tarde de pesadelo para o último classificado começou quando Tim Krul tentou simular perante Aubameyang, perdeu a bola e o gabonês assinou o 1-0, ao minuto 33. Bisaria aos 67 para o 3-0, já depois de Xhaka, ainda na primeira parte, ter feito o 2-0, ao minuto 37.

O Arsenal soma agora 46 pontos e sobe, à condição, ao sétimo lugar, com mais um ponto que o Tottenham, que tem menos um jogo (defronta o Sheffield United na quinta-feira). O Norwich é 20.º, com 21 pontos, a seis da zona de salvação

O golo de Cédric:

Em Goodison Park, o Everton acentuou a má fase do Leicester, ao vencer por 2-1. Richarlison (10m) e Sigurdsson (16m) adiantaram os azuis de Liverpool. Iheanacho (51m) ainda reduziu, mas não evitou o desaire da equipa do português Ricardo Pereira, lesionado. André Gomes jogou todo o jogo pelo Everton, João Virgínia esteve no banco. Foi o terceiro jogo dos foxes sem vencer e o terceiro lugar, com 55 pontos, está em risco. Se o Chelsea (4.º, com 54 pontos) vencer ainda esta noite o dérbi ante o West Ham, sobe ao pódio da classificação. O Everton é 11.º, com 44 pontos.

O Newcastle também goleou, por 4-1, na casa do Bournemouth, 19.º e penúltimo classificado que continua, assim, em zona de despromoção. Gayle (5m), Longstaff (30m), Almirón (57m) e Valentino Lázaro (77m) assinaram a goleada. Em tempo de compensação, Gosling reduziu (90+3m). Os magpies estão no 13.º lugar, com 42 pontos. O Bournemouth tem 27.