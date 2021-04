Largas centenas de adeptos do Arsenal juntaram-se nas imediações do Emirates para protestarem contra a família Kroenke, proprietária do clube.



Nos vídeos divulgadas nas redes sociais, ouvem-se os adeptos a cantarem: «Queremos o nosso Arsenal de volta». Ora, a contestação dos fãs dos «gunners» surgiu após o clube ter decidido juntar-se a mais 11 emblemas para formar a Superliga europeia.



No entanto, a criação da nova prova não é o único motivo da ira dos adeptos. No dia em que o Arsenal anunciou a saída da Superliga, os adeptos começaram a organizar um protesto e conseguiram uma espécie de audição com o filho de Stan Kroenke, Josh Kroenke, proprietário dos londrinos desde 2018.



Os adeptos argumentam que os donos desconhecem os valores e que não têm qualquer ligação ao clube e querem, por isso, que estes o vendam.



Lembre-se que o Arsenal não vence a Premier League desde 2014 e ocupa atualmente o 9.º lugar da Premier League. Esta noite, a formação de Arteta recebe o Everton, às 20h00.