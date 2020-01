O telemóvel ocupa cada vez mais um lugar de destaque na vida humana e a conferência de antevisão ao jogo entre Wolverhampton e Liverpool não foi exceção.

Nuno Espírito Santo ouvia uma questão referente ao duelo no Molineux, quando um dos equipamentos utilizados para gravar as declarações do técnico português começou a vibrar.

«A Lucy está a ligar...», interrompeu o treinador dos wolves, provocando uma gargalhada geral na sala. O dono do equipamento pediu prontamente desculpa pelo incidente, ao que o antigo treinador do FC Porto respondeu: «Não há problema, já aconteceu antes e vai voltar a acontecer».

A conferência seguiu então o curso normal, após o momento de animação. O Wolverhampton recebe o líder invicto Liverpool, esta quinta-feira às 20h00, em partida referente à 24.ª jornada da Liga inglesa.

Pode ver as imagens do momento insólito no vídeo abaixo: