Mendy. Edouard Mendy.



O guarda-redes do Chelsea merece um páragrafo todo só para si pela exibição inacreditável que assinou contra o Brentford. O internacional senegalês somou uma mão cheia de defesas impossíveis - que o diga Pontus Jansson.



Mendy garantiu um triunfo precioso ao campeão da Europa no dérbi londrino. A vitória do Chelsea começou a ser construída na primeira parte. Após um golo anulado a Lukaku, os blues abriram o marcador por Ben Chilwell. O lateral-esquerdo aproveitou um corte imperfeito da defesa contrário e atirou em vólei para o fundo da baliza de Raya.



Na segunda parte o palco ou melhor, o relvado foi todo de Mendy. Quando não brilhou o guardião, os postes protegaram o Chelsea (em duas ocasiões). O Brentford sufucou completamente o Chelsea que praticamente não conseguiu ter bola na meia-hora final. Enfim, a equipa recém-promovida à Premier League banalizou o campeão da Europa, mas não teve a eficácia necessária para concluir tudo o que criou.



Sorriu o Chelsea que com esta vitória se isolou no topo da Premier League com mais um ponto que Liverpool e dois que o Man. City. Por sua vez, o Brentford é 7.º classificado com 12 pontos.