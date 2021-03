Num jogo importante nas contas do quarto lugar, o Chelsea derrotou o Everton por 2-0, no fecho da 27.ª jornada da Premier League.



Os blues continuam imparáveis desde a chegada de Tuchel e somaram a oitava vitória em 11 jogos. Com André Gomes de início, os toffees nao tiveram uma entrada feliz na partida e foram inferiores aos londrinos que desbloquearam o marcador aos 31 minutos. Hudson-Odoi encontrou Alonso na esquerda e o espanhol cruzou para o remate de Kai Havertz. O desvio do alemão bateu em Godfrey e traiu Pickford.



O único lance de perigo do conjunto de Ancelotti saiu dos pés de André Gomes. Porém, o pontapé do português acabou nas mãos de Mendy.



Os treinadores não mexeram ao intervalo e a toada do jogo manteve-se. O 2-0 era inevitável e chegou aos 65 minutos. Havertz isolou-se e foi travado em falta por Pickford. Jorginho, de penálti, confirmou o triunfo do Chelsea.



Este resultado deixa a formação londrina no quarto lugar com 50 pontos, mais quatro que o Everton, quinto classificado.