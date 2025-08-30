O Chelsea recebeu e venceu o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, por 2-0, ao início da tarde deste sábado, em jogo da terceira jornada da Premier League inglesa.

Com Pedro Neto a titular, o Chelsea inaugurou o marcador já um pouco para lá dos oito minutos de compensação dados na primeira parte, aos 45+9m: Enzo Fernández bateu um canto do lado esquerdo e João Pedro, de cabeça, na pequena área, fez o 1-0.

O 2-0 surgiu de penálti, na segunda parte, por Enzo Fernández, ao minuto 56. O lance foi confirmado com recurso ao vídeo-árbitro, por braço na bola de Ryan Sessegnon, após cruzamento de Trevoh Chalobah.

Num jogo em que Dário Essugo não saiu do banco de suplentes, o Chelsea garantiu mais três pontos e soma agora sete, ficando – pelo menos por algumas horas – isolado na liderança. O Fulham sofre a primeira derrota no campeonato e tem dois pontos.