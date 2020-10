Após dois empates na Liga inglesa, o Chelsea voltou aos triunfos em Turf Moor, casa do Burnley (3-0).



Lampard fez algumas alterações em relação à equipa que começou o encontro na Rússia frente ao Krasnodar, juntando Abraham a Ziyech e Werner com Havertz no apoio. Foi precisamente o jovem inglês quem assistiu para o 1-0 da autoria do internacional marroquino e ex-Ajax (26m).



Os blues resolveram a partida à passagem da hora de jogo. Canto de Mason Mount para a entrada de rompante de de Kurt Zouma (63m). Sete minutos depois, Ziyech isolou Werner que bateu Pope pela terceira vez.



Assim, o Chelsea chegou aos 12 pontos e subiu, provisoriamente, ao quarto lugar. Por sua vez, os «clarets» ocupam o último lugar com apenas um ponto.



O golo de Zouma:





O golo de Werner: