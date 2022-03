No dia em que Abramovic colocou o clube à venda, o Chelsea apanhou um susto, mas acabou por impor a lei do mais forte na visita ao terreno do Luton Town. Apesar de terem estado duas vezes em desvantagem no marcador, os campeões da Europa e do Mundo garantiram um lugar nos quartos de final da Taça da Liga.



Sem alguns dos jogadores que foram titulares na final da Taça da Liga diante do Liverpool, os londrinos tiveram uma péssima entrada no encontro. Aos dois minutos, o sexto colocado do Championship abriu o marcador por Burke.



O Chelsea demorou a entrar em jogo e só conseguiu igualar por intermédio de Saúl Ñíguez, curiosamente a última contratação da era Abramovic. O internacional espanhol estreou-se a marcar com um pontapé em jeito de fora da área.



Os blues não marcaram no seu melhor período e acabaram por sofrer o 2-1. Contra-ataque perfeito do Luton Town com o espanhol Carlos Mendes Gomes a isolar Cornick. Na cara de Kepa, o avançado inglês não tremeu e devolveu a vantagem à formação visitada.



Thomas Tuchel apenas mexeu na equipa à hora de jogo, lançando Harvey Vale e Pulisic para os lugares de Kenedy e de Hudson-Odoi. Apesar das trocas, os heróis do Chelsea acabaram por ser dois 'velhos conhecidos'. Timo Werner aproveitou um excelente passe de Loftus-Cheek para fazer o 2-2 e colocar um ponto final num jejum de golos que durava desde 8 de janeiro.



Dez minutos depois da igualdade, aos 78 minutos, Romelu Lukaku ofereceu o triunfo aos campeões europeus e mundiais. Werner fugiu na direita e serviu o belga para um golo fácil. Foi sofrido, mas o Chelsea resistiu e segue em frente na Taça de Inglaterra.



No outro jogo dos oitavos de final o Southampton afastou o West Ham (3-1) com golos de Perraud, Ward-Prowse e Broja. Michail Antonio anotou o golo de honra dos «hammers».