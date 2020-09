O Chelsea venceu em Brighton por 3-1, na primeira jornada da Premier League.



Com a dupla de reforços Havertz e Werner no ataque, a equipa de Lampard esteve longe de fazer um jogo inspirado. No entanto, os blues marcaram primeiro graças a um erro dos «seagulls» na saída de bola: Werner recuperou a bola e foi travado por Ryan dentro da área. Jorginho converteu o penálti com sucesso e fez o 1-0.



A formação de Graham Potter reagiu a abrir a segunda parte num pontapé cruzado de Tousart. O remate do belga nem saiu muito colocado, mas Kepa não chegou e viu a bola entrar. Uma vez mais, o espanhol não fica isento de culpas (54m).



Volvidos dois minutos, um míssil de Reece James ao ângulo devolveu a vantagem ao Chelsea. Dez minutos mais tarde, Zouma beneficiou de um desvio para celebrar o 3-1 final. Até ao apito final, os dois emblemas tiveram hipóteses para voltar a marcar.



Refira-se que Havertz fez um exibição muito cinzenta, ao contrário de Werner, e foi substituído a dez minutos do final por Hudson-Odoi.



O golaço de Reece James: