Com sorte à mistura, o Chelsea venceu o dérbi londrino frente ao Crystal Palace, por 3-2, em Selhurst Park e subiu provisoriamente ao pódio da Premier League.



Os blues marcaram cedo, aos seis minutos, por intermédio de Giroud num lance controverso. Willian ficou solto na esquerda e serviu o francês para um golo fácil, beneficiando da lesão de Garry Cahil que foi obrigado a ser substituído.



O conjunto de Lampard aumentou a diferença no marcador e materializou a superioridade na partida por Pulisic. O internacional norte-americano recebeu na esquerda e fuzilou Guaita.



Os «eagles» reagiram num lance de génio de Zaha. O costa-marfinense encheu o pé do «meio da rua» e fez um golaço, encurtando a diferença no marcador.



A emoção ficou guardada para os vinte minutos finais. O Chelsea voltou a marcar por Abraham (estava há seis minutos em campo), mas o Crystal Palace marcou na jogada seguinte por Benteke e relançou o jogo.



Os blues procuraram resolver o jogo e chegar ao 4-2, mas não o conseguiram fazer. E sofreram nos instantes finais. Scott Dann enviou uma bola ao ferro no último minuto da partida. Sorte, muita sorte para o Chelsea que assim, sobe provisoriamente ao terceiro lugar por troca com o Leicester.



Se o Crystal Palace-Chelsea teve bons golos, o Watford-Norwich foi resolvido com um golaço de bicicleta de Danny Welbeck (2-1). Este foi o primeiro golo (e que golo!) do internacional inglês quase em dois anos.



De resto, os «canários» estiveram na frente graças a um golo de Buendia, mas os «hornets» igualaram por Dawson antes do gesto sensacional de Welbeck.



O Norwich segue em último lugar e está cada vez mais perto da despromoção. Por sua vez, o Watford (sem Quina) igualou o West Ham no 16.º lugar e tem agora quatro pontos de vantagem sobre a linha de água.



O golaço de Welbeck: