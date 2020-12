O Chelsea venceu o dérbi londrino contra o West Ham por 3-0, no fecho da 14.ª jornada da Premier League, e igualou o Tottenham no quinto posto.



Apesar da derrota, foram os «hammers» que começaram melhor e logo aos quatro minutos marcaram por Declan Rice. Porém, o lance foi invalidado por posição irregular do jovem médio.



Volvidos três minutos, os blues marcaram por Thiago Silva. O ex-PSG antecipou-se à defesa adversária e estreou-se a marcar pelo Chelsea com um cabeceamento certeiro após canto de Mason Mount. Até ao intervalo. o conjunto de David Moyes teve outro golo anulado, desta feita a Bowen, e dispôs de duas oportunidades para igualar a contenda.

A vantagem mínima da formação de Lampard continuou até à entrada para os quinze minutos finais. Tammy Abraham fez dois golos - com dois desvios na pequena área - e permitiu ao Chelsea conquistar os três pontos e igualar o Tottenham no quinto lugar.



O 2-0:

O West Ham poderia ter saído goleado - Werner atirou à trave nos instantes finais - o que seria injusto para aquilo que aconteceu no jogo. Os «hammers» acabam a jornada no 10.º posto com 21 pontos.