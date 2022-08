O Chelsea começou a Liga Inglesa com uma vitória em Liverpool, frente ao Everton, por 1-0, o que é uma boa notícia para o candidato ao título, que somou três pontos num campo difícil.

A verdade, porém, é que o triunfo foi muito duro de conseguir. O Chelsea marcou num penálti concretizado por Jorginho, ainda na primeira parte, e até teve quase sempre mais bola, mas o Everton ameaçou o empate várias vezes.

Por isso mesmo, os três centrais (Koulibaly na primeira parte, Thiago Silva e Azpilicueta na segunda) foram os melhores em campo, juntamente com o guarda-redes Edouard Mendy, que segurou o empate com três grandes defesas.

Thomas Tuchel lançou de início dois reforços, Koulibaly e Sterling, que estiveram em muito bom nível, vendo-se obrigado a lançar ainda no segundo tempo Cucurella, após lesão de Koulibaly.

Ora Cucurella, precisamente, esteve na origem de uma grande oportunidade do Chelsea, quando cruzou para Sterling rematar com selo de golo uma bola que Mykolenko desviou com o corpo para canto.

Refira-se que a formação de Frank Lampard teve um jogo muito ingrato, não só pela derrota como também pelas lesões que parecem ser graves dos centrais Godfrey e Yerri Mina, que pararam o jogo durante vários minutos.

O português Ruben Vinagre, por fim, começou o jogo no banco, tendo entrado aos 70 minutos para o lugar, precisamente, do lesionado Yerri Mina.