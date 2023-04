Quatro jogos depois, o Chelsea voltou a perder. Os londrinos foram surpreendidos, este sábado, pelo Aston Villa (2-0), em pleno Stamford Bridge, numa partida da 29.ª jornada.



Com João Félix em campo todo o jogo, os blues começaram por desperdiçar uma soberana ocasião de golo: Mudryk desperdiçou na cara de Emiliano Martínez. Com o decorrer dos minutos, os «villans» começaram a criar perigo junto da baliza de Kepa. McGinn deu o primeiro aviso com um pontapé ao ferro antes de Watkins fazer um chapéu perfeito ao guarda-redes espanhol.



João Félix liderou a reação londrina, mas uma vez mais Emiliano Martínez agigantou-se na baliza do conjunto de Birmingham. Quando não foi o argentino a brilhar, foi o poste a evitar o golo de Chilwell e a salvar a equipa de Emery.



O Chelsea fez o suficiente para chegar ao intervalo com outro resultado. No entanto, quem não marca, sofre. Logo aos 56 minutos, McGinn fez um golaço na sequência de uma jogada de insistência e atirou o Chelsea ao tapete.



Potter ainda lançou N'Golo Kanté (já não jogava desde agosto devido a lesão), Madueke, Gallagher e Pulisic, mas o resultado não se alterou. O milionário Chelsea vai acabar a 29.ª jornada da Premier League no 11.º lugar (!) com 38 pontos a 34 pontos do líder Arsenal - matematicamente ficou arredado do título.