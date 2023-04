O Manchester City é o novo líder da Premier League. Os «citizens» ultrapassaram o Arsenal no topo da prova com uma vitória em Londres frente ao Fulham (2-1), de Marco Silva.



O campeão teve uma entrada fortíssima em Craven Cottage e aos três minutos já vencia por 1-0. Álvarez foi travado em falta na área e Erling Haaland fez o 1-0. O norueguês chegou ao 34.º golo na competição e igualou o recorde de golos numa edição da Premier League que pertencia exclusivamente a Alan Shearer e Andy Cole. Porém, é importante sublinhar que os números dos dois ingleses foram conseguidos quando o campeonato tinha 42 jornadas ao contrário das atuais 38.



Os «cottagers», que voltaram a ter Palhinha em campo todo o jogo, chegaram à igualdade aos 15 minutos pelo ex-Benfica, Carlos Vinícius. Ainda antes do intervalo, o City voltou a passar para a frente graças a um golaço de Julián Álvarez.

O Fulham lutou até final e causou sobressaltos aos «citizens», que tiveram Rúben Dias de início e Bernardo Silva nos dez minutos finais.

Por seu turno, o Manchester United, com Dalot e Bruno de início, travou o sensacional Aston Villa (1-0). Em Old Trafford, o médio internacional português anotou o golo que resolveu a partida e que certamente jamais esquecerá: foi o centésimo tento da carreira.



Os «red devils» estão a dois pontos do terceiro lugar que é ocupado pelo Newcastle. Os «magpies» bateram com reviravolta ao Southampton por 4-1.



No outro jogo com início às 14h00, o Bournemouth goleou o Leeds United por 4-1.



Assim, o City lidera a Premier League com 76 pontos com menos um jogo que o Arsenal (75). Por sua vez, o Newcastle é terceiro com 56, mais dois pontos que o United, quarto colocado. Já o Fulham é 10.º com 45 pontos enquanto o Bournemouth ocupa 12.º posto em igualdade pontual com o Chelsea.



Já o Southampton é último com 24 pontos e está a seis da salvação. Por último, o Leeds United está acima da zona de despromoção: é 17.º.



Classificação da Premier League