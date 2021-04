Quem trava o Manchester City? Com Rúben Dias de início, o líder da Premier League venceu sem contestação o Leicester por 2-0, no King Power, e continua bem só na liderança.



A primeira parte foi totalmente dominada pelos «citizens» como é, de resto, habitual. Logo aos cinco minutos, a equipa de Guardiola chegou à vantagem com um pontapé de fora da área de Fernandinho. Porém, o lance foi anulado devido ao posicionamento de Aguero que, em fora de jogo, impediu Schmeichel de ver a bola partir. Pouco depois, foi o argentino, de regresso à titularidade, que desperdiçou o 1-0.



Depois surgiu o génio de Kevin De Bruyne. O internacional belga fez estremecer a baliza dos «foxes» e mais tarde, ficou a centímetros de um belo golo num pontapé em arco. Pelo meio, o guarda-redes dinamarquês do Leicester negou o golo a Mahrez com uma defesa com os pés.



Apesar da superioridade indiscutível, o Leicester criou uma excelente ocasião ao cair do pano da primeira parte. No entanto, Vardy estava ligeiramente adiantado antes do passe de Ayoze e o golo não contou.



Na segunda parte o Manchester City quebrou, por fim, a resistência contrária por intermédio do improvável Mendy. O lateral-esquerdo francês driblou Albrighton na área e rematou com o pior pé, o direito, para o fundo da baliza de Schmeichel (58m).



João Cancelo e Bernardo Silva assistiram do banco à exibição dos seus companheiros. De resto, Guardiola fez a primeira substituição aos 63 minutos, lançando Sterling para o lugar de Aguero. Foi precisamente o inglês quem assistiu Gabriel Jesus para o 0-2 na sequência de um passe excelente de Kevin De Bruyne.



Por sua vez, Ricardo Pereira foi lançado por Brendan Rodgers aos 71 minutos e esteve perto de assistir Maddison para o golo de honra dos «foxes». Todavia, o disparo do talentoso inglês acabou nas luvas de Ederson.



Com esta vitória, o Manchester City somou 74 pontos e aumentou para 17 a vantagem para o segundo classificado, o Manchester United, que apenas joga este domingo. Por sua vez, o Leicester pode ver o West Ham e Tottenham aproximarem-se do pódio.