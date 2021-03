Carlos Vinícius cumpriu, na passada quinta-feira, 26 anos. O avançado brasileiro recebeu, naturalmente, várias mensagens de aniversário e decidiu agradecer em inglês.



O jogador que está cedido pelo Benfica ao Tottenham teve o colega e compatriota Lucas Moura como explicador particular. Após algumas tentativas falhadas para dizer «Obrigado pelas vossas mensagens de aniversário» em inglês, Vinícius lá acabou por conseguir e não escondeu o sorriso.



Veja e sorria a ver as tentativas do brasileiro até conseguir dizer o que queria.