Depois da eliminação da Taça de Inglaterra, o Manchester United voltou a desiludir. Esta terça-feira, os red devils não foram além de um empate em Turf Moor, casa do Burnley.



Com Cristiano Ronaldo no banco de suplentes, a equipa de Rangnick contou com Dalot e Bruno Fernandes na equipa titular e até entrou bem. Logo aos 13 minutos, o médio português assistiu na perfeição Varane para o 1-0. Após o recurso ao VAR, o lance foi invalidado por posição irregular de Maguire.



Volvidos cinco minutos, valeu mesmo. Numa bela jogada coletiva, Luke Shaw assistiu Pogba para o 0-1. Tudo fácil e simples (aparentemente) para o Manchester United. Mais tarde, ao minuto 21, Ben Mee marcou na própria baliza, mas uma vez mais a jogada foi invalidada por falta de Pogba no início do lance.



Rashford, Cavani, Bruno Fernandes, enfim, os red devils tiveram oportunidades quase em catadupa. Não marcaram e deram alento ao Burnley. Após o intervalo, os «clarets» apresentaram-se melhor, começaram a ganhar mais duelos e foram mais perigosos. E marcaram logo aos dois minutos da etapa complementar numa jogada brilhante de Weghorst (Maguire e McTominay ficam mal na fotografia) concluída por Jay Rodríguez - não marcava na Premier League há praticamente um ano.



Apesar do empate, o United pareceu ter desligado do jogo ao intervalo e por pouco não voltou a sofrer. Valeu De Gea que fez uma defesa incrível a disparo de Weghorst.



Rangnick decidiu alterar e lançou Cristiano Ronaldo aos 68 minutos para o lugar de Cavani. O internacional português ainda assustou em dois lances de cabeça, mas a igualdade não mais se desfez.



Nos outros jogos desta terça-feira, André Gomes foi titular na derrota do Everton em Newcastle. O conjunto de Frank Lampard beneficiou de um autogolo de Lascelles para se adiantar no marcador, mas volvidos dois minutos Holgate marcou na própria baliza e deixou tudo empatado. Na segunda metade os «magpies» chegaram à vitória com golos de Fraser e de Trippier.



Por último, o West Ham escapou ao Man. United na luta pelo quarto lugar ao bater o Watford por 1-0. Bowen anotou o golo solitário da partida.