Baltemar Brito, ex-colega e adjunto de Mourinho, recordou a altura em que partilhou o balneário com o atual treinador do Tottenham. Numa entrevista à Bleacher Report, o brasileiro contou que o Special One era um jogador «preguiçoso, que não trabalhava arduamente e que só gostava de ter a bola no pé».



O técnico português confirmou a versão de Baltemar Brito e revelou o que faria enquanto treinador com o Mourinho jogador.



«[Ele está] correto. Totalmente correto. Como lidava com ele? Não o colocava a jogar. Não o colocava a jogar, é fácil», referiu, em conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao Burnley (17h30).



«Se o vendia? Oferecia-o. Levem-no, levem-no de borla», acrescentou, entre risos.



Ora veja: