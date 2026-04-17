O Coventry empatou frente ao Blackburn por 1-1, em jogo a contar para a 43.ª jornada do Championship, e garantiu a subida à Premier League, 25 anos depois.

Bastava um ponto à formação de Frank Lampard para garantir a subida, uma vez que era líder isolado com larga distância. Contudo, o Blackburn, com Yuri Ribeiro a titular na formação da casa, adiantou-se no marcador aos 54 minutos com golo de Morishita.

O sonho do regresso à Premier League manteve-se vivo na formação forasteira e aos 84 minutos, Bobby Thomas, assistido por Torp, restabeleceu a igualdade com um tento que sabia vitória. Até ao apito final, o Coventry segurou o empate e, no fim, festejou.

Com este resultado, o Coventry é líder destacado do Championship, carimbando a subida ao topo do futebol inglês. De salientar, também, que a formação de Lampard foi uma das equipas que integrou a primeira edição da Premier League (1992/93).

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