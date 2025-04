O Crystal Palace está na final da Taça de Inglaterra! Os «eagles» venceram o Aston Villa em Wembley, este sábado, por 3-0.

Eberechi Eze adiantou o conjunto de Londres com um golaço em cima da meia-hora. Já na segunda parte, Jean-Philippe Mateta desperdiçou um penálti aos 54 minutos, mas Ismaila Sarr fez o 2-0 quatro minutos depois.

As contas do jogo ficaram fechadas em tempo de descontos, com o bis de Sarr (90+4m).

Na final, onde estará pela terceira vez na história, o Crystal Palace vai defrontar o Nottingham Forest ou o Manchester City. A equipa de Nuno Espírito Santo defronta a turma de Pep Guardiola este domingo (16h30).