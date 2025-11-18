O Crystal Palace tornou-se o primeiro clube no mundo a disponibilizar tecnologia para que os adeptos com deficiência visual consigam assistir aos jogos, com uma experiência melhorada.

A Sky Sports acompanhou a pequena Sophia, de dez anos, que através de uns «óculos» especiais consegue assistir aos jogos em Selhurst Park, ao lado do pai.

Ora veja:

