Há 20 min
VÍDEO: Crystal Palace é pioneiro em tecnologia para adeptos invisuais
Clube inglês promove iniciativa para melhorar a experiência em Selhurst Park
O Crystal Palace tornou-se o primeiro clube no mundo a disponibilizar tecnologia para que os adeptos com deficiência visual consigam assistir aos jogos, com uma experiência melhorada.
A Sky Sports acompanhou a pequena Sophia, de dez anos, que através de uns «óculos» especiais consegue assistir aos jogos em Selhurst Park, ao lado do pai.
Ora veja:
