Em dia de decisões na Premier League, o Manchester City, já com a vida resolvida, recebeu e venceu o Norwich, por 5-0.

Kevin De Bruyne, como habitual, foi a figura do encontro, que contou com a presença de João Cancelo durante os 90 minutos – Bernardo Silva foi lançado aos 85 minutos.

Gabriel Jesus abriu o marcador aos 11 minutos, antes de começar o festival de De Bruyne: o belga fez o 2-0 aos 45+1 minutos, com um golaço, e, já no segundo tempo, assistiu de forma soberba Sterling para o 3-0, aos 79 minutos e aos 90m fechou ele as contas do jogo, com mais um golaço, já depois do golo do Ryad Mahrez.

O recital de De Bruyne:

Em Newcastle, o campeão Liverpool fechou o campeonato com chave de ouro, ao vencer a equipa local por 3-1.

Os reds até nem começaram bem a partida: Shelvey assistiu Gayle para o 1-0 logo no primeiro minuto de jogo.

Em cima do intervalo, Virgil van Dijk empatou para os comandados de Klopp e, à hora de jogo, Divock Origi completou a reviravolta, com Sadio Mané a fazer o 3-1 final aos 90+1m.

No fundo da tabela, tarde de sonho para o Aston Villa, que conseguiu a permanência depois de empatar em casa do West Ham, a uma bola.

O inevitável Jack Grealish deu vantagem ao emblema de Birmingham, aos 84 minutos, mas Yarmolenko, dois minutos depois, voltou a igualar para os hammers.

Um ponto precioso para o Villa, que assegura assim a continuidade na Premier Legaue, mesmo perante o triunfo do Bournemouth, em casa do Everton, por 3-1.

Com André Gomes a titular, os toffees viram-se em desvantagem aos 13 minutos, fruto de um golo de Joshua King, de penálti.

Moise Kean ainda fez o empate aos 41 minutos, mas Solanke voltou a dar vantagem ao emblema do sul de Inglaterra nos descontos da primeira parte. A dez minutos dos 90, Stanislas fez o 3-1 final.

Já o Arsenal venceu na receção ao Watford, por 3-2. Os hornets também descem de divisão.

Cédric Soares não saiu do banco, numa partida em que Aubameyang foi figura maior: o gabonês marcou dois golos (5m e 33m) e assistiu Tierney para o 2-0, aos 24m. O Watford ainda reduziu para 3-2, por Deeney (43m) e Welbeck (66m), mas foi insuficiente para garantir a permanência.

Nos restantes jogos, o Brighton venceu em casa do Burnley, por 2-1, ao passo que o Southampton venceu na receção ao Sheffield United, por 3-1.