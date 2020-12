Depois da derrota em Anfield, o Tottenham perdeu na receção ao Leicester (0-2), numa partida da 14.ª jornada da Premier League.

Os «foxes» tiveram maior domínio na primeira parte e chegaram à vantagem mesmo antes do intervalo. Após recurso ao VAR, o árbitro assinalou infração de Aurier na área e apontou para a marca de penálti. Jamie Vardy não perdoou e adiantou a equipa de Rodgers.

A segunda parte começou com novo golo do Leicester. Maddison fugiu à defesa contrária, isolou-se e bateu Lloris. Porém, ao contrário do que aconteceu na primeira parte, o VAR salvou José Mourinho, invalidando o lance.

Com Gareth Bale em campo, os «spurs» tiveram dificuldades em contrariar a boa organização defensiva do adversário e raramente criaram situações para marcar. Portanto, ninguém ficou boquiaberto com o segundo golo dos «foxes»: Vardy desviou de cabeça na área e Alderweireld, numa tentativa de cortar, traiu Lloris e fez autogolo.

Um triunfo totalmente justo do Leicester em Londres que assim isola-se no segundo posto. Por sua vez, o Tottenham cai para o quarto lugar e já está a seis do líder Liverpool.