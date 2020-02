Apesar das dificuldades na gestão de plantel, José Mourinho parece manter o bom humor.

Na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Stamford Bridge, casa do Chelsea e que Mourinho conhece bem, o Special One foi interrompido por crianças, que não resistiram a fazer marcar a sua presença enquanto o português estava reunido com os jornalistas.

O técnico do Tottenham reagiu aos jovens de adeptos de forma divertida, num momento que marca esta conferência de imprensa.

Veja aqui: