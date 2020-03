O futebolista inglês Eric Dier confrontou-se com um adepto no meio de uma das bancadas do estádio do Tottenham, esta quarta-feira, após a eliminação da Taça de Inglaterra ante o Norwich, no desempate por grandes penalidades.

De acordo com imagens que correm nas redes sociais, testemunhadas por adeptos que estavam no estádio, a confusão surgiu após impropérios que não agradaram ao antigo jogador do Sporting, que foi ao meio da bancada pedir satisfações.

A perspetiva geral da confusão de Dier com adepto na bancada:

Imagens de Dier sobre o mesmo momento, após o fim do jogo:

Artigo atualizado às 23h05