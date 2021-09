O Liverpool não ganhou, mas mesmo assim subiu à liderança da Premier League. Os «reds» empataram a três golos na casa do Brentford, em Londres, antes da visita ao Dragão para o jogo da Liga dos Campeões.



A equipa de Jurgen Klopp entrou com o pé esquerdo e viu-se em desvantagem aos 27 minutos. Após uma jogada estudada, Toney desviou de calcanhar para a conclusão de Pinnock. A resposta do Liverpool não tardou e chegou por Diogo Jota. O internacional português cabeceou o cruzamento de Henderson para o fundo da baliza contrária.



O arranque da segunda parte jogou-se a um ritmo brutal e Mo Salah colocou os «reds» na frente do marcador. Volvidos nove minutos, o Brentford igualou a contenda por Janelt. Tal como na primeira parte, o Liverpool precisou de pouco tempo para se recompor do golo sofrido e chegou a nova vantagem no pontapé de fora da área de Curtis Jones.



Depois de Salah ter desperdiçado o 2-4, o Liverpool foi castigado e sofreu novo empate. Após um lance confuso na área da equipa forasteira, a bola sobrou para Wissa que picou sobre Alisson.



Apesar do empate antes de defrontar o FC Porto, o Liverpool subiu ao primeiro lugar por troca com o Chelsea e tem agora 14 pontos. Por seu turno, o Brentford é 9.º classificado com nove pontos.



O golo de Jota: