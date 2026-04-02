Há precisamente um ano, Diogo Jota resolvia para o Liverpool o dérbi de Merseyside com o Everton. Sem o saber, marcou aí o último golo da carreira, que terminou poucos meses depois, de forma trágica, com o seu falecimento, vítima de um acidente de viação. Tinha 28 anos.

O momento foi recordado pelo Liverpool nas redes sociais, onde publicou o vídeo do lance, que aconteceu ao minuto 57 do duelo com o vizinho Everton e contou com uma assistência preciosa do ex-FC Porto, Luis Díaz.

O público foi ao delírio, Jota celebrava com a mão direita junto ao ouvido e acabou a apontar para o peito, onde estava estampado o símbolo do Liverpool. Que bela imagem.

Três meses depois, Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram na sequência de um acidente rodoviário em Espanha. Ficam as memórias de um jogador que foi grande em tudo. E que o futebol nunca esquecerá.