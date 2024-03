A noite deste sábado vai certamente ficar para sempre na memória do jovem, Endrick. Atualmente no Palmeiras, de Abel Ferreira, mas com o futuro certo no Real Madrid, a partir de junho, o avançado apontou o único golo do Brasil, na vitória por 1-0 diante da Inglaterra, este sábado, num particular em Wembley.

No final do encontro, foi visível a emoção do jogador de apenas 17 anos, o mais novo de sempre a marcar pela «canarinha», desde Ronaldo «Fenómeno», em 1994.