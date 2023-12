Dez meses depois, Enzo Fernández estreou-se a marcar pelo Chelsea. E logo com dois golos, fundamentais para a equipa londrina bater o Brighton na jornada 14 da Premier League.

O ex-jogador do Benfica inaugurou o marcador logo aos 17 minutos, de cabeça, e fez o 3-1, a meio do segundo tempo, na conversão de uma grande penalidade.

Pelo meio, o jovem defesa Colwill fez o 2-0, aos 21, e o Brighton reduziu a desvantagem, pelo argentino Buonanotte, a fechar a primeira parte.

Depois do penálti de Enzo, a formação visitante ainda voltou a marcar, pelo brasileiro João Pedro, aos 90+2.

O tempo de compensação foi longo, num final de jogo tenso, mas o Chelsea conseguiu segurar os três pontos, que permitem à equipa de Mauricio Pochettino voltar a igualar o Brentford na décima posição, agora com com 19 pontos.

O Brighton de Roberto De Zerbi é oitavo, com 22.

Aston Villa tropeça em Bournemouth

Nos outros jogos da tarde, o Aston Villa salvou um ponto no terreno do Bournemouth, com um golo de Ollie Watkins aos 90 minutos.

Semenyo tinha inaugurado o marcador, para a equipa da casa, aos dez minutos, tendo Bailey empatado aos 20. Solanke colocou o Bournemouth na frente no arranque da segunda parte, mas o Aston Villa ainda conseguiu evitar a derrota.

A equipa de Unai Emery continua na quarta posição, agora com 29 pontos, os mesmos do Manchester City – que joga mais tarde. O Bournemouth é 16º, com 13.

Empate entre West Ham e Crystal Palace

Também acabou empatado o dérbi londrino entre West Ham e Crystal Palace.

O ganês Kudus marcou primeiro para a equipa da casa, aos 13 minutos, mas o francês Édouard reestabeleceu a igualdade aos 53.

As duas equipas seguem a meio da tabela.