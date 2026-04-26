No primeiro jogo após a saída de Liam Rosenior, após apenas uma vitória nos últimos oito jogos, o Chelsea venceu o Leeds por 1-0, este domingo, e carimbou a presença na final da Taça de Inglaterra.

Em Wembley, um dia depois de o Manchester City ter eliminado o Southampton na outra meia-final, os londrinos venceram graças a um golo do ex-Benfica Enzo Fernández. Ao terceiro jogo depois do castigo aplicado pelos «blues», o médio argentino foi decisivo, com um cabeceamento certeiro, aos 23 minutos, após um cruzamento do português Pedro Neto.

Depois de chegar ao golo, o Chelsea preocupou-se mais em defender a vantagem. O Leeds, 15.º classificado da Liga inglesa, foi a equipa que esteve mais perto do golo, sobretudo na segunda parte, embora sem criar muitas ocasiões flagrantes.

Com este triunfo, o Chelsea marca encontro com o Manchester City na final, que será disputada a 16 de maio, em Wembley. Os londrinos vão disputar a final da Taça de Inglaterra pela 17.ª vez, sendo que já venceram em oito ocasiões.

