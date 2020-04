O ex-jogador do Sporting Eric Dier foi acusado de má conduta pela Federação Inglesa pelo comportamento após o jogo do Tottenham com o Norwich para a Taça de Inglaterra a 4 de março.

Recorde-se que o jogador da equipa de José Mourinho subiu até uma das bancadas e confrontou um adepto. Segundo o treinador português, Dier pediu-lhe satisfações devido a um incidente que envolveu o irmão e esse adepto.

Em comunicado, a Federação inglesa considera que a atuação do médio do Tottenham foi «imprópria e ameaçadora».

Dier tem agora até 8 de maio para apresentar uma resposta à acusação.

Recorde o momento tenso: