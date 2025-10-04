Após uma derrota no terreno do Crystal Palace, na última jornada, o Liverpool não conseguiu reagir da melhor forma e concedeu novo desaire na casa do Chelsea, na sétima jornada da Liga inglesa.

Perante este resultado, o Liverpool perde pela terceira vez consecutiva - duas na Premier League e uma na Liga dos Campeões. Ao mesmo tempo, o Arsenal fica sozinho na liderança, com 16 pontos, mais um do que os 'reds'. Os 'Gunners' bateram o West Ham de Nuno Espírito Santo por 2-1.

Em duelo travado no Stamford Bridge, estádio que recebeu o Benfica na terça-feira, o Chelsea começou melhor, com um golo aos 14 minutos. Um grande remate de Moises Caicedo, de fora da área, deu vantagem aos blues, mesmo sem grande brilhantismo na primeira parte.

Ao intervalo, Arne Slot tentou dar a volta aos acontecimentos lançando Florian Wirtz. Mas, mais uma vez, o alemão não conseguiu mexer com o jogo. Já aos 68 minutos, foi a vez do Liverpool empatar por intermédio de Cody Gakpo, que marcou o primeiro golo na Premier League esta temporada. Isak fez a assistência.

Já na reta final, nos descontos, quando as ideias pareciam faltar às duas equipas, o recém-entrado Estêvão (que tinha rendido Pedro Neto), marcou o golo da vitória após um cruzamento oportuno de Cucurella. O brasileiro ex-Palmeiras estreia-se a marcar na Premier League.

Na sequência dos festejos, que foram marcados pela êxtase não só dos jogadores como também de Enzo Maresca, treinador do Chelsea, o técnico acabou expulso.

O Chelsea soma agora 11 pontos e regressa às vitórias na Premier League, após três duelos sem vencer. Ficam em sexto lugar.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?