Que grande surpresa na Premier League!

O campeão Manchester City, que na terça-feira visita o Sporting para a Liga dos Campeões, escorregou em casa do Bournemouth, foi derrotado por 2-1 e deixou cair o recorde de invencibilidade na Premier League, que ia já em 32 jogos.

Depois da eliminação da Taça da Liga inglesa, aos pés do Tottenham, os «citizens» voltaram a apresentar-se muito desfalcados, face à onda de lesões que afetou o plantel. Rúben Dias e John Stones vão ficar de fora durante algum tempo, enquanto Oscar Bobb, Jack Grealish e Rodri, com lesões prolongadas, também não integraram a ficha de jogo. Em sentido contrário, Kevin De Bruyne já regressou às opções, assim como Jérémy Doku e Savinho.

Com Bernardo Silva e Matheus Nunes de início, a equipa de Pep Guardiola desde cedo sentiu muitas dificuldades, sobretudo no corredor direito. Milos Kerkez, outrora associado ao Benfica, arrancou pelo lado esquerdo aos nove minutos e assistiu Semenyo para o primeiro golo da partida.

A equipa da casa continuou melhor na partida e teve oportunidades para dilatar a vantagem. Logo no arranque da segunda parte, Evanilson falhou na cara de Ederson.

O avançado ex-FC Porto viria a redimir-se aos 64 minutos, quando surgiu na área para encostar para o 2-0, após cruzamento de Kerkez, que bisou nas assistências.

A exibição pouco inspirada dos «citizens» foi atenuada na reta final, com mais aproximações à baliza de Mark Travers.

Aos 82 minutos, na sequência de um canto batido à maneira curta, Josko Gvardiol subiu mais alto e reduziu, de cabeça.

O Manchester City, que teve ainda oportunidades para resgatar o empate, cai da liderança, que passa a ser do Liverpool. Os «reds» venceram o Brighton e seguem com 25 pontos, enquanto os «citizens» têm 23, mais quatro do que o Nottingham e mais cinco do que o Arsenal, que também perdeu nesta 10.ª jornada.

O Bournemouth, diga-se, é oitavo classificado, com 15 pontos.

A classificação da liga inglesa