Pela primeira vez neste século, o Everton saiu vitorioso do dérbi de Merseyside a jogar em Anfield (2-0) perante um Liverpool irreconhecível.



Com André Gomes de início, os toffees colocaram-se na frente do marcador logo aos três minutos. Um mau alívio da defesa dos reds deixou a bola nos pés de James Rodríguez. O talento do colombiano isolou Richarlison que bateu o seu compatriota Alisson.



À passagem dos 25 minutos, os campeões ingleses perderam Jordan Henderson por lesão. Klopp sorriu de forma irónica perante o azar que parece não ter fim.



Apesar da desvantagem, o Liverpool não assustou verdadeiramente Pickford. Aliás, foi o conjunto de Ancelotti a ameaçar o 2-0, mas Alisson impediu o golo de Coleman.



Os reds viveram o seu melhor período no encontro no arranque da segunda parte, tendo criado várias ocasiões para marcar. Sadio Mané errou o alvo com um cabeceamento no coração da área e Salah desperdiçou o que não costuma desperdiçar na cara de Pickford.



Ancelotti retirou André Gomes e James Rodríguez, lançando Sigurdsson e Calvert-Lewin. Curiosamente foram os dois jogadores que saltaram do banco a contribuir para o 2-0. O avançado inglês isolou-se e depois de ver Alisson travar o seu pontapé, foi carregado em falta por Alexander-Arnold quando se preparava para a recarga. Da marca de penálti, o médio islandês fez o 2-0 final.



Os dois golos da partida:

O Liverpool continua em crise na Premier League: somou seis derrotas em nove jogos no ano de 2021. O campeão tem 40 pontos, os mesmos que o Everton, e pode acabar a ronda a 19 (!) pontos do primeiro lugar.