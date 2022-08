Chris Willock, ainda se lembra deste nome? O jogador inglês que teve uma passagem menos conseguida em Portugal ao serviço do Benfica, representa agora o Queens Park Rangers, do segundo escalão inglês.

No passado sábado, Willock, de 24 anos, surpreendeu com um finalização de grande qualidade, ao arrancar antes de meio-campo, passando por dois adversários e finalizando com um remate indefensável para o guarda-redes.

O Queens Park Rangers acabou por vencer a partida frente ao Middlesbrough por 3-2 e ocupa atualmente oitavo lugar do Championship.