Depois do nulo no primeiro jogo do ano, o Manchester City voltou a empatar. Este domingo, não foi além do 1-1 na receção ao Chelsea, a contar para a 20.ª jornada da Liga inglesa. Tudo parecia bem encaminhado, até que o ex-Benfica Enzo Fernández gelou o Etihad com um golo nos descontos.

No primeiro jogo após a saída de Enzo Maresca e com Pedro Neto no onze – Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva foram titulares nos «cityzens» – o Chelsea teve dificuldades para controlar o ímpeto ofensivo do City na primeira parte. Erling Haaland foi o mais perigoso e até enviou uma bola ao ferro.

O golo da equipa de Pep Guardiola só apareceu à beira do intervalo. Aos 42 minutos, Tijjani Reijnders recebeu a bola na área, fez uma finta curta e disparou para golo com um remate potente.

Na segunda parte, já não houve domínio do City, até porque o Chelsea conseguiu equilibrar a toada do jogo e ameaçou o empate num par de ocasiões.

O golpe de teatro estava reservado para tempo de descontos. Após uma grande jogada individual de Malo Gusto no corredor direito, Enzo Fernández (90+4m) apareceu para encostar para golo, na recarga a uma defesa impressionante de Gigi Donnarumma.

Com este empate, os «cityzens» voltam ao segundo lugar, agora com 42 pontos, os mesmos do Aston Villa, mas já a seis do Arsenal.

O Chelsea mantém-se no quinto posto, com os mesmos 31 pontos do Manchester United, de Ruben Amorim, que empatou em Elland Road.