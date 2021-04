Yannick Bolasie reencontrou a sua melhor versão ao serviço do Middlesbrough. O antigo jogador do Sporting marcou no duelo contra o Sheffield Wednesday e somou o terceiro golo nos últimos cinco jogos.



Além do golo ao minuto 20, o internacional pela República Democrática do Congo assistiu Watmore para o terceiro golo do Boro.



Refira-se que a equipa orientada por Neil Warnock venceu os «Owls» por 3-1, numa partida da 44.ª ronda da Segunda Liga inglesa.



O golo de Bolasie: