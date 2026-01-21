Milutin Osmajic tem lidado com vários problemas disciplinares no Preston North End e, na última noite, juntou mais um à coleção.

O avançado montenegrino perdeu a cabeça na derrota caseira diante do Hull City (3-0) e atingiu um adversário com uma cabeçada na zona do nariz, durante um bate-boca, que causou uma enorme confusão no relvado já em tempo de descontos.

A agressão aconteceu mesmo em frente ao árbitro, que exibiu de imediato o cartão vermelho a Osmajic.

O antigo jogador do Vizela arrisca agora nova suspensão, ele que em outubro de 2024 apanhou um castigo de oito jogos por morder um adversário e, já em fevereiro do ano passado, ficou de fora em nove partidas por insultos raciais a um jogador de outra equipa.

«A falta de disciplina é totalmente inaceitável. Se ele apanhar três jogos por isso, serão 20 jogos perdidos», lamentou o treinador Paul Heckingbottom à BBC Radio Lancashire.

Osmajic cumpre a terceira época no Preston North End. Em 2025/26, leva cinco golos em 18 jogos pelo sexto classificado do Championship.