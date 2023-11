O Wolverhampton perdeu por 2-1 na visita ao terreno do Sheffield United com um golo de Norwood as 90+10.



O golo do médio dos «blades» foi anotado de grande penalidade depois de o árbitro ter apitado falta de Fábio Silva. O jogo acabou pouco depois do 2-1 e após o apito final, o internacional sub-21 português não escondeu as lágrimas e foi consolado por vários companheiros de equipa.



As lágrimas de Fábio Silva após a derrota dos Wolves: