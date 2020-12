A armada lusa do Wolverhampton perdeu na visita a Turf Moor, casa do Burnley, por 2-1, numa partida da 14.ª jornada da Premier League.



Apesar do desaire, Fábio Silva fez história ao tornar-se no mais jovem de sempre a marcar pelaos lobos no principal escalão do futebol inglês. O avançado recrutado ao FC Porto sofreu falta de Benson na área e converteu o castigo máximo, estreando-se a marcar pela equipa principal dos Wolves.

A equipa de Nuno Espírito Santo acabou bem a partida e chegou a ameaçar o empate. Porém, já foi tarde para inverter o rumo dos acontecimentos.



Com Patrício, Moutinho, Neves, Semedo, Neto e Podence na equipa inicial, os lobos sentiram muitas dificuldades para contrariar o estilo de jogo do penúltimo classificado. Os «clarets» vivem do futebol direto e de recuperações em zonas adiantas.



Assim, foi sem surpresas, que a formação de Sean Dyche chegou à vantagem numa jogada típica: cruzamento de Taylor e cabeceamento certeiro de Barnes na pequena área (35m). Na abertura da segunda parte, jogada semelhante à do 1-0: pontapé longo para a área, Ben Mee cabeceou para a pequena área, a bola desviou em Semedo e sobrou para Wood que fuzilou Patrício.



O lance do 1-0:

Nuno Espírito Santo não esperou mais e introduziu no jogo primeiro Fábio Silva e Traoré e depois Vitinha. As melhorias foram claras, mas já foi tarde para evitar o desaire. Valeu, ainda assim, o golo de Fábio Silva.



O Burnley deixou a zona de descida, subiu ao 16.º lugar e chegou aos 13 pontos enquanto o Wolverhampton segue no 11.º posto com 20 pontos.