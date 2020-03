O futebolista espanhol Cesc Fàbregas revelou, no domingo, a história de uma aposta com o Willy Caballero, que obrigou o médio a arranjar um carro ao guardião, conseguido na… sucata.

«Depois de um jogador já ter contado a história à imprensa sobre o que um dia aconteceu em 2018 e de muitas pessoas terem perguntado se era verdade, então cá vamos. Muitas vezes, durante vários anos, no fim dos treinos, ficava a bater penáltis mais algum tempo. Fiz sempre várias apostas com guarda-redes para apimentar o desafio. Por alguma razão, nunca falhei um. Um dia, muito confiante, ficou fora de controlo», começou por contar o atual jogador do Mónaco, através das redes sociais.

Seguiu-se Caballero pela frente, guardião com histórico de penáltis defendidos recentemente, com quem Fàbregas apostou um Range Rover.

«Infelizmente, para mim, ele defendeu em frente a toda a equipa e podem imaginar o que aconteceu. Passei do mais confiante ao tipo mais estúpido», prosseguiu o espanhol.

A questão é que a aposta não implicava que a viatura tinha de ser nova. E a entrega proporcionou gargalhada geral entre os jogadores, então no plantel do Chelsea, no dito ano.

«Fui a uma sucata e encontrei um Range Rover destruído, que não podia ser utilizado de todo, por 950 libras [cerca de 1.000 euros]. No dia a seguir levei-o para o centro de treinos. A lição é: não apostar a qualquer custo», concluiu o jogador de 32 anos.