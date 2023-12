O Leicester City encerrou a jornada 22 da segunda liga inglesa com um triunfo difícil em Birmingham.

Com Ricardo Pereira mais uma vez a titular, o Leicester marcou logo aos 10 minutos, por Mavididi, a passe de Fatawu. O avançado ganês, emprestado pelo Sporting, fez duas assistências nesta partida.

A equipa da casa empatou pouco depois, pelo galês James, mas o Leicester voltou a adiantar-se aos 21 minutos, por Dewsbury-Hall, de novo a passe de Fatawu.

O autor do segundo golo fez o passe para o terceiro, apontado, de novo, por Mavididi.

James ainda bisou, mas a vitória não escapou à formação visitante.

O Leicester lidera o Championship com 55 pontos em 22 jornadas, mais três do que o segundo classificado, o Ipswich Town. O Birmingham é 17º com 26.