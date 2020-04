Quase há um mês sem futebol, muitos são os adeptos do desporto rei que têm recordado e recriado alguns dos jogos mais míticos do passado.

O filho de Billy Sharp, jogador inglês do Sheffield Wednesday, por exemplo, decidiu recriar o terceiro golo de Cristiano Ronaldo à Espanha, marcado no Mundial 2018.

Vestido com as cores da Seleção Nacional, a criança bateu o livre de forma exemplar e depois festejou com o «siii» habitual de Ronaldo.