Wayne Rooney é uma das figuras do Manchester United neste século - 559 jogos, 253 golos e muitos momentos inesquecíveis proporcionados aos adeptos dos «Red Devils». Já saiu do clube em 2017 e tem as botas penduradas há quatro anos, mas a 'dinastia' Rooney pode ter um herdeiro 'à altura'.

Kai Rooney é o mais velho dos quatro filhos do ex-futebolista inglês. Tal como o pai, persegue o sonho de ser futebolista. Não nas camadas jovens do Everton, mas sim no Manchester United, onde já joga no escalão sub-17 apesar de ter 15 anos (nascido em 2009).

Kai tem mostrado alguns dotes de goleador e já mostrou semelhanças com o estilo de jogo do pai, pelo menos no que à perserverança diz respeito - marcou um golo numa bela arrancada da direita para o meio neste sábado, num jogo em Espanha diante dos sub-17 da Real Sociedad, num torneio internacional.

Sendo que Ruben Amorim é o treinador da equipa principal e até já tem apostado em jovens de 16 anos como Chido Obi, certamente estará atento a Kai Rooney. Veja o lance: