Oficializado como reforço no início do mês, Francisco Trincão conheceu, esta segunda-feira, o Molineux, estádio do Wolverhampton.



O internacional português esteve a conhecer os cantos à nova casa conforme mostra o vídeo divulgado pelos Wolves nas redes sociais.

Formado no Sp. Braga, Francisco Trincão foi contratado na época passada pelo Barcelona por 30 milhões de euros. Participou em 42 jogos oficiais pelos blaugrana, apenas dez como titular e anotou três golos. Fora das contas de Koeman, o jogador de 21 anos rumou a Inglaterra por empréstimo dos espanhóis.