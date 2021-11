O Fulham, orientado por Marco Silva, não foi além de um empae (1-1) na visita ao terreno do Preston North End e pode perder a liderança do Championship.



Os «cottagers» tiveram um excelente início de partida e colocaram-se em vantagem no marcador aos 15 minutos por Ream a passe de Seri, jogador que já passou pelo FC Porto B e pelo Paços de Ferreira.



Sem Iván Cavaleiro, a equipa orientada pelo técnico português concedeu o empate aos 72 minutos. Ched Evans anotou o golo do empate, fixando o resultado final.



Ao cabo de 20 jornadas, o Fulham tem 43 pontos, mas pode perder a liderança nesta jornada caso o Bournemouth vença o Conventry. Por sua vez, o Preston é 14.º com 25 pontos.



