Gabriel Jesus não podia ter melhor estreia com a camisola do Arsenal. O avançado brasileiro bisou na vitória por 5-3 frente aos alemães do Nuremberga, em jogo de preparação, apontando o primeiro golo com apenas 90 segundos em campo.

Os «gunners» até foram para o intervalo a perder por dois a zero, mas na segunda parte Gabriel Jesus apontou o primeiro golo aos 47 minutos, tendo a igualdade da partida ter sido reposta com um tento do egípcio Elneny. Aos 57 minutos, os ingleses ficam em vantagem no marcador após os autogolos de Schindler e Handwerker. O Nuremberga ainda reduziu a desvantagem aos 63 minutos mas 12 minutos mais tarde Gabriel Jesus estabelece o resultado final, bisando na partida.

Recorde-se, que Gabriel Jesus chegou na passada segunda-feira ao Arsenal após seis épocas ao serviço do Manchester City.

Veja a estreia de Gabriel Jesus no Arsenal: