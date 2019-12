José Mourinho estava a dar uma entrevista à Sky Sports antes do Tottenham-Chelsea, quando foi interrompido pela reação de Gary Neville ao frango de David De Gea no Watford-Manchester United.

O ex-jogador dos Red Devils, agora comentador televisivo, estava na mesma sala em que estava a decorrer a entrevista e não conseguiu conter-se ao ver o erro do guarda-redes do Manchester United no primeiro golo.

Veja aqui o vídeo:

😂 It's fair to say @GNev2 could not believe what he was seeing there, watching David De Gea's error.



Watch Super Sunday live on Sky Sports PL now 📺 pic.twitter.com/mVlxy7KubR